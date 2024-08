A.PUSKAS, In Ungheria tanti tiferanno contro: il motivo

Secondo quanto afferma sul proprio sito il quotidiano Domani, in Ungheria stasera saranno molti a tifare in favore della Fiorentina e il motivo è presto detto. L'Akademia Puskas è la squadra del paese natale del primo ministro ungherese Orban, nata nel 2005 prendendo il posto della squadra locale e dal 2017 è stabilmente in prima divisione dopo che lo stesso politico è riuscito a dirottare circa 200 milioni di euro verso la propria creatura tramite un programma di rilancio del calcio nazionale.

Grazie a questi finanziamenti è nato lo stadio da 3800 posti (in una cittadina che conta circa 2mila abitanti ndr), ha acquistato calciatori stranieri per rendere la squadra competitiva oltre a controllare indirettamente anche diverse avversarie in campionato che sono di proprietà di suoi fiduciari.