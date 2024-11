FIORENTINA, Lo scherzetto dell'ex Prini e la Florentia Viola sconfitta dal Pisa

Nuova puntata di "Archivi Polverosi" su Radio FirenzeViola, dove continua il nostro viaggio nelle 50 partite più significative delle coppe europee disputate dalla Fiorentina nei suoi 100 anni di storia. In questa puntata, Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini, hanno raccontato le vicende di due storiche sconfitte in Coppa Italia, la prima nella finale del 1958, prima edizione della competizione dopo la seconda guerra Mondiale, e la prima partita della storia della Florentia Viola contro il Pisa.

STAGIONE 1958

Finale di Coppa Italia - 24 settembre 1958

Lazio-Fiorentina 1-0

Per raccontare questa storica quanto amara finale di Coppa Italia, nel corso di "Archivi Polverosi" è intervenuto anche Paolo Morosi, ex giocatore viola, a quel tempo giovane 19enne, che giocò titolare la sfida di Roma. La partita venne decisa da uno degli eroi dello scudetto conquistato due stagioni prima, ovvo

STAGIONE 2002-2003

Coppa Italia - 21 agosto 2002

Florentia Viola-Pisa 0-1

Prima partita della rinata Fiorentina, nelle vesti momentanee della Florentia Viola, contro una delle rivali di sempre come il Pisa. Domenica di tensione anche fuori dal campo, con scontri e sfottò che sono rimasti nella storia anche per la bara sfoggiata nel curvino ospiti dai tifosi pisani dopo la retrocessione in C2 della squadra recentemente acquistata dalla famiglia Della Valle. La Fiorentina venne sconfitta per 1-0, ma fu l'inizio della rinascita. Intervenuto per parlare di quei giorni pieni di entusiasmo ma anche di incertezze, Roberto Galbiati ha parlato della sua esperienza in dirigenza, proprio in quei giorni di ripartenza.

