Cremonese, Folino: "Giocare al Franchi è bellissimo. Siamo un gruppo solido"
FirenzeViola.it
Francesco Folino, giocatore della Cremonese, ha parlato ai microfoni di Dazn nell'immediato pre partita della sfida alla Fiorentina: "Sicuramente dobbiamo assumerci più responsabilità, ma siamo un grande gruppo. Abbiamo preso un solo punto nelle ultime tre ma lavoriamo sempre bene. Il gruppo e la difesa sono solidi, siamo tranquilli. Emozioni a livello personale? Sicuramente partire dai dilettanti e arrivare qui è motivo di grande orgoglio, giocare al Franchi è una cosa bellissima".
