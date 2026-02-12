Radio FirenzeViola, ora "L'altra metà della Viola": ospite Viola Bartalini

Radio FirenzeViola, ora "L'altra metà della Viola": ospite Viola BartaliniFirenzeViola.it
Oggi alle 19:45RFV
di Redazione FV

Continua il palinsesto in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 20 fino alle 20:50 ecco "L'altra metà della Viola" dedicata al calcio femminile e in particolare alla Fiorentina Femminile, con Claudia Marrone: in studio ospite il portiere della Fiorentina, Viola Bartalini. Infine dalle 21:00 alle 21:30 torna "Extra Viola", la trasmissione di approfondimento della giornata viola in collaborazione con RTV 38.

Per ascoltarci CLICCA QUI!