Conference d'intralcio? Il CorFio sicuro: "Ora è un peso. Riposino i migliori"

Vietato mollare. Dalle pagine odierne del Corriere Fiorentino, si vuol passare questo messaggio: il quotidiano locale dedica oggi un fondo, a cura di Ernesto Poesio, alla corsa salvezza e alla media punti da tenere da parte della Fiorentina dopo la vittoria contro il Como. "Se per allungare su Pisa e Verona è bastata una media di 0,84 punti a partita, per lasciare il terzultimo posto il passo dovrà essere molto più continuo", spiega l'editoriale che si legge oggi in edicola. "La media degli ultimi dieci anni si attesta intorno ai 35 punti e per raggiungerla la Fiorentina dovrebbe conquistare almeno 14 punti in 13 partite per una media di 1,07. Un andamento non impossibile certo, ma superiore a quello tenuto fin qui dai viola se prendiamo in esame tutto il campionato, ma inferiore a quello tenuto dalla squadra di Vanoli nel 2026 con 12 punti in 8 partite (media di 1,5) e che porterebbe in proiezione la Fiorentina a quota 40".

Aggiunge il Corriere: "Mettere punti in cascina, dare continuità: alla Fiorentina non sono concessi altri passi falsi dolorosi. Normale, dunque, che in questo contesto la gara di Conference contro lo Jagiellonia non possa essere affrontata con la testa sgombra. E soprattutto con i giocatori più decisivi (come Fagioli e Kean) che dovranno essere risparmiati in vista degli impegni di campionato. Dopo aver rappresentato per anni il fiore all’occhiello sportivo della gestione Commisso, ora la Conference rischia di diventare un peso e un dispendio di energie supplementare che non sarà facile gestire. Il Pisa, ad esempio, avrà 9 giorni per preparare il derby della vita a Firenze, mentre i viola dovranno affrontare una gara in Polonia e avranno poco tempo per riprendersi dalle fatiche di coppa. Un ostacolo in più nella difficile corsa per la salvezza. Che adesso entra nella sua fase più calda. Vietato mollare".