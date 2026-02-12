RFV Orlando sulla salvezza "Due settimane fa ci scherzavo. Ora ho paura"

Così Massimo Orlando, ex calciatore della Fiorentina, ospite negli studi di Radio FirenzeViola nel corso de' "I tempi supplementari" ha parlato della questione salvezza della Fiorentina: "Sì la Cremonese può scendere di posizioni, un gol nelle ultime due partite. È stata una sorpresa all'inizio, ma non vorrei fosse come l'Empoli dello scorso anno. Ha Bonazzoli e Vardy davanti, ma per il resto non hanno molta qualità. Lotterà fino alla fine, ma non lo vedo bene".

Chi è stato il suo miglior compagno di stanza?

"Sicuramente Ciccio Baiano. Un ragazzo simpaticissimo. In camera con me non ci voleva stare nessuno perché guardavo la TV fino alle 02:00 e gli altri volevano dormire, questo mi ha portato a sdoganare la camera singola e credo sia giusto".

La Fiorentina si salva?

"Fino a due settimane fa scherzavo su questa cosa qui perché ero convinto che ci saremmo salvati. Ora invece ho paura perché vedo troppe similitudini con il '93. Io non credo che le colpe sia dell'allenatore, perché prima della partita l'allenatore stabilisce le marcature in base agli avversrai e credo che non ci sia stata comunicazione in quella situazione. L'allenatore non può entrare in campo. In quei casi spetta ai giocatori".

Lei essendo stata in campo crede che la sensazione di paura di subire gol negli ultimi minuti i giocatori se la portano dietro?

"Sì ormai la paura è entrata nella testa dei giocatori. La statistica parla che la maggiorparte delle reti arriva negli ultimi minuti e non dovrebbe essere così".

