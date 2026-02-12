RFV Braglia: "Se la Fiorentina si vuole salvare non può commettere errori"

vedi letture

Simone Braglia, ex portiere cresciuto nelle giovanili del Como, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" analizzando quello che potrà essere la partita di sabato pomeriggio tra Como e Fiorentina: "Penso che l'autostima che sta subentrando dopo gli ultimi successi del Como possa aiutare. Il progetto del Como lo può portare nelle zone nobili del campionato. Credo che il progetto che ha iniziato possa continuare su questa strada".

Il Como può puntare al quarto posto?

"No non credo, però penso che possa puntare all'Europa League. La Champions è ancora troppo presto, magari con il passare degli anni con le ambizioni che ha Fabregas ci possa arrivare".

Con il passare degli anni il Como può tentare la scalata allo scudetto?

"Io credo che la società utilizzi lo sport anche per i loro progetti. Secondo me la società vuole arrivare e mantenere una posizione europea".

Quale idea si è fatto della Fiorentina?

"È la prima indiziata a combattere per una posizione per cui non è abituata a lottare. I giocatori che sono in rosa dovrebbero iniziare a utilizzare la baionetta. Il pericolo più grosso è questo, i calciatori non sono abituati a vivere questa situazione".

Cosa pensa della stagione di De Gea?

"Ho visto degli errori di De Gea che non mi aspettavo. Se la Fiorentina vuole raggiungere la salvezza non si possono accettare alcuni errori che invece il portiere viola ha commesso questa stagione".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola