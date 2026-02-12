RFV Serena: "Rugani sottovalutato. Gosens protagonista in negativo come molti altri"

L'ex terzino viola Michele Serena è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio" per parlare del nuovo momento difficile in cui è entrata la squadra di Vanoli: "La Fiorentina è altalenante, manca di continuità di risultati. Sembrava avesse trovato la quadra invece è tornata ad essere in difficoltà. Sarà dura fino alla fine. Condivido le parole di Paratici in cui dice che non è una situazione che si risolve in poche partite. Se vediamo bene ogni domenica una/due squadre che sono invischiate anch'esse nella lotta salvezza riescono a battere un colpo, vedi il Lecce con l'Udinese. Serve che la Fiorentina trovi la chiave per battere dei colpi, delle vittorie. Anche perché la Fiorentina è forte".

Però ancora la squadra viola si trova al terzultimo posto.

"Sì, perché si è trovata in una pozione di classifica che non pensava, ha trovato difficoltà, alcuni non sono pronti alla lotta. Sono d'accordo con Paratici: bisogna mettere la testa nel carrarmato".

Inoltre vanno migliorati alcuni difetti come quello difensivo.

"Condivido ma a parte i gol presi, ogni volta la Fiorentina dà proprio l'impressione di prendere gol. Ci sono troppi errori difensivi, anche singoli. Ben venga l'acquisto di Rugani, è molto sottovalutato, ha l'età e l'esperienza giusta. Può dare una grande mano".

Come giudica l'involuzione di Gosens?

"Anno scorso tutti sono stati protagonisti in positivo, quest'anno molti lo sono in negativo. Io continua a dire che sono due terzini, ci metto anche Parisi, che possono garantire una buona mole di sostanza, anche se per adesso è mancata".

