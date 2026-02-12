Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: ora "Palla al centro"
Continua il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso fino alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "I tempi supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi, Stefano Prizio e Chiara Andrea Bevilacqua con "Garrisca al vento". Dalle 19:00 alle 20:00 ci sarà "Nel nido della rondine", la trasmissione a cura della Rondinella Marzocco, e dalle 20:00 alle 20:50 ecco "L'altra metà della Viola" con Claudia Marrone. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.
1 “Voi comaschi, noi colle femmine”: lo striscione che ha fatto la storia (e che oggi servirebbe più che mai)
3 Borja Valero: "Dopo la morte di mia madre non riuscivo ad andare avanti. Lo psicologo mi ha aiutato"
Copertina
Lorenzo Di BenedettoVanoli deve essere messo in discussione, la salvezza della Fiorentina passa anche da alcune scelte che saranno fondamentali. La squadra ha paura ma non può permetterselo. Il tempo è finito, adesso servono solo i punti, in qualsiasi modo
Angelo GiorgettiSolo Paratici può salvare la Fiorentina. Inchiodi i giocatori alle loro responsabilità. E parli con la forza del suo contratto: se andiamo in B, restate tutti a Firenze. Via Vanoli? Se lo chiede la squadra e ci sono alternative migliori
Mario TeneraniVanoli nel mirino delle critiche: la società va avanti con lui. C’è bisogno dello psicologo, ma uno bravo. Dramma classifica, restano solo 42 punti. Ansia per Gud: forse nuovi accertamenti
