Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: ora "Palla al centro"

Continua il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso fino alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "I tempi supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi, Stefano Prizio e Chiara Andrea Bevilacqua con "Garrisca al vento". Dalle 19:00 alle 20:00 ci sarà "Nel nido della rondine", la trasmissione a cura della Rondinella Marzocco, e dalle 20:00 alle 20:50 ecco "L'altra metà della Viola" con Claudia Marrone. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.

