RFV De Sinopoli sul ricorso dei tifosi: "Martedì ci sarà la camera di consiglio"

Così Federico De Sinopoli, presidente dell'ATF, a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" sull'assenza dei tifosi viola al Sinigaglia e sul ricorso presentato dai tifosi: "Per quanto riguarda Como il setttore ospiti è chiuso, ma il tifoso viola che è residente per esempio a Novara può andare a vedere la partita. Qualcuno ci sarà sicuramente. Tolto il settore ospite lo stadio Sinigaglia è stato ridotto ai minimi termini e dati i tanti abbonamenti i posti non saranno troppi. Martedì 17 ci sarà la camera di consiglio e tra martedi e mercoledi verrà deliberato in merito al ricorso che i tifosi hanno presentato contro il blocco delle trasferte".

Ci potrebbe essere una sospensione?

"A quel punto lì può esserci c'è una revoca, che annulla la decisione del ministero, che porterebbe comunque all'annullamento di alcune trasferte come quella di Roma".

Quale è la sua sensazione riguardo al ricorso?

"Non sono molto ottimista perché non sono un giurista e perciò mi devo affidare ai professionisti".

Quale è la disposizione per la partita contro il Pisa?

"Devono avere la tessera del tifoso, cosa che i componenti della curva non hanno dato che so che sono contrari. I tifosi della provincia di Pisa non possono comprare i biglietti".

Com'è la situazione per la trasferte in Polonia?

"Dal punto di vista climatico prenderemo moltissimo freddo. Saremo poco più di 300, poi al di là della consdierazioni sulla squadra è una trasferta lontana".

Come sta vivendo la Conference League?

"Per me era un obiettivo a inizio stagione, ma ora può essere un ostacolo per il campionato. I giocatori in queste partite possono prendere fiducia e questo può aiutare la squadra anche in campionato. È una competizione che dà lustro".

