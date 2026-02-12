RFV, oggi in studio a "I tempi supplementari" c'è Massimo Orlando!

RFV, oggi in studio a "I tempi supplementari" c'è Massimo Orlando! FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 15:10RFV
di Redazione FV

Presenza di spicco a "I tempi supplementari" su Radio FirenzeViola. A partire dalle 16:00 verrà a trovarci in studio l'ex calciatore della Fiorentina Massimo Orlando, che sarà ospite dei nostri Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo per trascorrere un'ora insieme! Vi aspettiamo con i vostri messaggi al 348 75 13 933 e le telefonate in diretta allo 055 77 111 71