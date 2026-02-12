Fratini: "Proposi Marcus Thuram alla Fiorentina. La Viola ha un talento in casa"

vedi letture

Michele Fratini, scout e intermediario di mercato, è stato ospite di Pro Football Podcast su YouTube per parlare anche di alcuni argomenti legati alla Fiorentina, a partire dall'attaccante della nazionale italiana Moise Kean: “Oggi ci sono sempre meno attaccanti, basta guardare la classifica marcatori della Serie A. Sono pochi gli attaccanti in doppia cifra. Lo stesso Lautaro Martinez non è una vera punta, ma sfrutta i varchi che gli vengono creati. Kean ha segnato solo 6 reti. Questo accade perchè l’attaccante oggi si sacrifica, crea il varco. Non si gioca più per la punta. Prima succedeva così mentre oggi si valorizzano gli esterni e si fanno inserire le mezzali. Il calcio è cambiato".

Successivamente ha proseguito raccontando un aneddoto interessante riguardante Giancarlo Antognoni e Marcus Thuram: "Antognoni mi chiese un favore per gli europei U21 in Emilia Romagnia. Mi disse di andare a vedere Francia-Romania per osservare Dennis Man, poi andato al Parma. Io vidi due cose: Ikone e poi Marcus Thuram, che andò via tra due con una potenza assurda. Inoltre, spaziava di reparto in reparto, faceva tutto da solo perché l'allenatore non parlava. A fine primo tempo chiamai Antognoni e gli dissi di prenderlo subito. Poi tornai a Firenze e chiamai il secondo di Montella. Il giorno andai ai campini da Pradè ma alla fine fu scelto Pedro per più di 20 milioni, mentre Thuram ne costava 8".

Un talento che vorrebbe segnalare?: "La Fiorentina ha un 2010, che si chiama Federico Croci. Secondo me non è il futuro ma addirittura il presente. Si sta già allenando sotto età con la Primavera ma questa può anche essere una cosa comune. Nelle movenze ricorda Francesco Flachi ma non vorrei essere blasfemo. Non è altissimo, anzi è più basso del normale, è piccolino ma quando dribbla lo si nota ancora di più. Giovinco, così come ora Yildiz, lo notavi per questo, ti ci casca l'occhio. Tra i migliori talenti usciti dal settore giovanile viola, invece, scelgo Antognoni, ma ci sarebbero anche Sottil, Comuzzo e appunto Flachi”.

Un omaggio a Christian Riganò, attaccante della Fiorentina dal 2002 al 2006: "Giocava difensore, poi è diventato un grandissimo bomber giocando e segnando in tutte le categorie. Cose del genere le hanno fatte in pochi. E' un esempio. Con quella mole fisica faceva a sportellate, era bello da vedere".

Infine, Fratini ha schierato una formazione composta di calciatori da lui segnalati nel corso della sua attività. Tra i calciatori inseriti troviamo l'attuale difensore viola Comuzzo: “E' un difensore vero, insieme a Leoni. Nella marcatura ad uomo ricorda Vierchowod, è un francobollo, compie ancora delle sbavature ma ha ampi margini di miglioramento”.