RFV Bonan: "Fiorentina in un tunnel surreale. Ambiente troppo concentrato su Vanoli"

Alessandro Bonan, giornalista e conduttore di Sky Sport, è intervenuto a Radio Firenzeviola nel corso di "Viola Amore Mio" per parlare del campionato della Fiorentina che, piano piano, si sta avvicinando in modo "preoccupante" alla sua conclusione, vista la situazione di classifica della squadra viola: "La preoccupazione è tantissima. Io non ho bei pensieri, ma cerco di essere positivo e di cancellare i brutti pensieri. E li devono cancellare un po' tutti: la città, la stampa. La comunicazione deve cercare di orientarsi verso il positivo perché il rischio è enorme. La Fiorentina si è infilata in una voragine da cui non riesce a venire fuori. E' una situazione surreale, un tunnel surreale, perché gioca anche bene ma non riesce a vincere. La situazione sta virando verso il drammatico".

La Fiorentina ripete spesso gli stessi errori.

"Io in realtà vedo dei miglioramenti. A Firenze c'è sempre la tendenza a vedere il bicchiere mezzo vuoto. Io cerco di vedere quello mezzo pieno. Ora la squadra si muove, mentre prima era statica, camminava e l'ha fatto per diverse partite, anche nelle prime di Vanoli. Ovviamente lui non poteva recuperare subito la squadra dal punto di vista fisico. Quello di Vanoli è stato un lavoro duro e vista la confusione che regnava in quei momenti ha commesso anche lui degli errori, però credo ci si stia concentrando troppo su Vanoli e sui suoi errori e meno sul fatto che la Fiorentina sta cercando disperatamente di tornare a giocare a calcio".

