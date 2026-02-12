Radio FirenzeViola, proseguono le dirette: a breve inizia "Chi si compra?"
Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Ora dalle 10 alle 12 spazio a “Chi si compra?” con la coppia Benvenuti-Lazzerini, mentre dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.
Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Luca Calamai-Ludovico Mauro mentre dalle 16 alle 17 sarà la volta di "Tempi supplementari" con il duo Santi-Di Nardo. Alle 17 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 20 con il tandem Giacomo Galassi-Stefano Prizio. Successivamente, dalle 19 alle 20, toccherà al "Nido della rondine" e a "L'altra metà della Viola" (questo dalle 20 alle 20:50). Chiuderà poi il palinsesto "Extra viola", in onda anche su RTV38.
