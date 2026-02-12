Radio FirenzeViola, proseguono le dirette: ora c'è "Viola amore mio"
Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Ora dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.
Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Luca Calamai-Ludovico Mauro mentre dalle 16 alle 17 sarà la volta di "Tempi supplementari" con il duo Santi-Di Nardo. Alle 17 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 20 con il tandem Giacomo Galassi-Stefano Prizio. Successivamente, dalle 19 alle 20, toccherà al "Nido della rondine" e a "L'altra metà della Viola" (questo dalle 20 alle 20:50). Chiuderà poi il palinsesto "Extra viola", in onda anche su RTV38.
