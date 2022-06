ZURKOWSKI, Italiano non è convinto. Le opzioni...

Szymon Zurkowski è reduce da un'ottima stagione all'Empoli, con una titolarità conquistata alla distanza e legittimata da prestazioni convincenti ed un buon contributo in zona-gol (6 reti in Serie A), ma i progressi del centrocampista polacco non sembrano aver convinto Vincenzo Italiano. Lo scrive la Nazione, che spiega come il tecnico della Fiorentina possa puntare su profili più consoni alle sue idee di calcio per il centrocampo (ad esempio Giulio Maggiore, già allenato ai tempi dello Spezia). Zurkowski sembra destinato ad essere riscattato dall'Empoli a 4,5 milioni, successivamente la palla passerà alla Fiorentina che dovrà decidere se esercitare il contro-riscatto a 6 milioni ma la sensazione è che lo staff tecnico non sia ancora sicuro di riportare il classe '97 a Firenze.