ZAPPACOSTA, In pole per sostituire Lirola. Gli altri...

Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport balla un milione tra Fiorentina e Marsiglia per il ritorno in Francia di Pol Lirola. La dirigenza viola avrebbe già individuato il sostituto che potrebbe essere Davide Zappacosta del Chelsea, in prestito al Genoa nell'ultima stagione. Gli altri nomi per il ruolo di terzino sono Piton e Munoz. Per quanto riguarda i profili seguiti per la difesa invece sono Nastasic e Cistana.