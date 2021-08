ZAPATA, Out per le prime due: a rischio anche l'ACF?

Tegola in casa Atalanta in vista dell'inizio del campionato. Duvan Zapata ha infatti riportato un trauma al ginocchio e non sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini per le prime due giornate di Serie A. Il colombiano resterà dunque ai box almeno fino a dopo la prima sosta della stagione, in programma per il weekend del 4-5 settembre, quando scenderanno in campo le Nazionali. Lo riporta TMW.