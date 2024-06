ZANIOLO, La Viola c'è. Per Gaetano presto un confronto

FirenzeViola.it

La Fiorentina, come riportato questa mattina dal quotidiano La Nazione, viste la valutazioni in corso riguardo al centravanti, si sta concentrando sempre di più sulla figura del trequartista da regalare a Raffaele Palladino. In quella zona di campo il sogno, ormai noto da tempo, si chiama Nicolò Zaniolo. Il calciatore di proprietà del Galatasaray al momento si sta godendo le vacanze in Toscana con la famiglia e la Fiorentina potrebbe essere una prima scelta per lui. Congelata al momento l'offerta del Villareal e resta sullo sfondo l'Atalanta, Pradè vorrebbe provare chiudere per un prestito, magari con opzione. Il Direttore Sportivo gigliato intanto ha accolto la richiesta di Palladino di provare a prendere Gianluca Gaetano del Napoli, nei prossimi giorni si terrà un confronto per capire la fattibilità dell'operazione.

Infine facendo un passo indietro alla linea mediana, i nomi più in voga al momento sono quelli di Vranckx e Tessmann. Per entrambi il prezzo, fissato rispettivamente da Wolfsburg e Venezia, è di circa sette milioni di Euro.