ZANIOLO, Dea apre a obbligo di riscatto: ora è in vantaggio

Anche La Gazzetta dello Sport tratta, all'interno delle proprie colonne, la contesa tra Atalanta e Fiorentina per Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato dalla rosea, le cifre offerte dai due club italiani non sarebbero così lontane dai 20-22 milioni richiesti dal Galatasaray, con l'affare in attesa di fumata bianca. Sul quotidiano, inoltre, si legge come la Dea abbia aperto all'obbligo di riscatto e adesso sembra leggermente favorita, con un ottimismo crescente in queste ultime ore.