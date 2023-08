VRANCKX, Giovane con qualità in arrivo dal Wolfsburg

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Aster Vranckx è il nuovo nome per il centrocampo della Fiorentina. Un'idea maturata negli ultimi giorni e che la società è già pronta ad ufficializzare. Le fondamenta per portare il belga a Firenze ci sono: si tratta per un acquisto a titolo definitivo sulla cifra di sette milioni di euro. Tra le due società ci sono ottimi rapporti, come dimostra l'operazione Brekalo a gennaio.

Il classe 2002, nonostante la stagione non entusiasmante al Milan, è considerato uno dei volti copertina della nuova generazione del calcio belga. Il calciatore del Wolfsburg è un centrocampista che può spaziare su tutto il fronte di gioco, adatto per giocare in una mediana a due, come quella pensata da Italiano, inoltre garantisce anche per la fase difensiva grazie alla sua fisicità e la sua buona capacità di tackle. Ovviamente c'è da migliorare, soprattutto nei movimenti senza palla, ma il tempo è tutto dalla sua parte. La notizia è riportata da La Repubblica Firenze.