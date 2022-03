VLAHOVIC, Sta più di un'ora con Berti, Baggio e Bati

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla difficile partita di Dusan Vlahovic, accompagnato nel ritorno da ex al Franchi da 10.000 fischietti, da uno striscione a richiamare l’Inferno dantesco e, purtroppo, anche da qualche epiteto razzista. Per un’ora e passa Vlahovic precipita nello stesso buco calcistico di altri grandi ex del passato, da Nicola Berti (Inter 1988) a Roberto Baggio (Juventus 1991) fino a Gabriel Omar Batistuta (Roma 2001) tutti a secco e particolarmente frastornati dall’accoglienza del popolo fiorentino, i primi due pure sostituiti. Vlahovic alla fine ha poi sfiorato un gol e comunque gioito assieme ai compagni per una vittoria preziosa della Juventus.