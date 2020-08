VLAHOVIC, Piace al Verona e la Viola è ad un bivio

Dusan Vlahovic e la Fiorentina sono ad un bivio, scrive il Corriere dello Sport. L'Hellas Verona si è fatto avanti per l'attaccante serbo e la società viola deve ora decidere se mandarlo a giocare oppure tenerlo in viola con la possibilità però che debba sgomitare per un posto da titolare. Di certo c'è che alla Fiorentina serve un finalizzatore vero e proprio, e per questo si punta a Piatek. Richiesto espressamente da Iachini, resta il vero obiettivo dell'attacco. Nel caso arrivasse a Firenze, per Vlahovic la partenza sarebbe quasi scontata. Anche se fino a quel momento è difficile una sua partenza, perché Iachini si vuole tenere una prima punta fisica e il serbo risponde all'identikit.