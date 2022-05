VLAHOVIC, Ieri punzecchiato più volte da Commisso

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sono stati tanti i temi trattati ieri da Commisso. "Ho passato momenti complicati di salute, ora le cose vanno meglio. Arrivare settimi è stato un successone, bravissimi tutti". Poi sul budget di mercato. "Sento dire che abbiamo 150 milioni in cassa, ma tra le entrate di Vlahovic e Chiesa e le uscite per giocatori già acquistati ci sarà un “+50” spalmato peraltro in quattro anni. Vlahovic? Con lui eravamo settimi, senza siamo arrivati settimi. Piatek e Cabral insieme hanno segnato più o meno quanto lui alla Juve". Ed ancora. "Italiano merita i nostri complimenti, spero che possa restare a lungo, ma ne parleremo in futuro". Infine sulle voci di una possibile cessione del club. "Non ho mai parlato con nessuno di vendere la Fiorentina, è una fake news".