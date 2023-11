VISCIDI, Camarda grandi qualità ma deve crescere in tutto

FirenzeViola.it

Sulle pagine odierne della Gazzetta dello Sport, la rosea ha pubblicato la sua intervista al coordinatore delle nazionali giovanili italiane Maurizio Viscidi. Il tema ovviamente non poteva che essere il baby bomber rossonero Francesco Camarda, chiamato in prima squadra da Pioli in vista del match contro la Fiorentina. Queste le parole di Viscidi: "Francesco è un classe 2008, ovviamente c'è stupore per la chiamata in prima squadra. E' giovanissimo non solo per gli standard italiani, ma anche per quelli europei. Il suo percorso però è lineare: sia al Milan che in Nazionale gioca con compagni più grandi di tre anni.

Questa chiamata è un attestato di stima: Francesco ha grandi qualità ma deve ricordare, e sono sicuro che lo farà, che la strada è ancora lunga. Bruciarlo? Penso che debba essere accompagnato nella crescita sotto tutti i punti di vista. A quella età c’è da migliorare in tutto.Camarda ha bisogno di fare esperienza e di giocare, è fondamentale che torni a giocare regolarmente con la Primavera anche dopo questa chiamata. Francesco è una prima punta che ricerca l'attacco alla profondità. A livello di caratteristiche è un attaccante potente, concreto e con una grande forza fisica".