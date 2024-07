VIOLA, Vacanze finite. La lista di Palladino per il ritiro

FirenzeViola.it

Come sottolineato da La Nazione, domani inizia ufficialmente la stagione 2024-2025 della Fiorentina agli ordini di mister Raffaele Palladino. 31 i calciatori che domattina, di buon'ora, si presenteranno al Viola Park per le visite mediche. Un gruppo nutrito e variegato dal quale poi tanti, quasi la metà verranno ceduti a titolo definitivo o in prestito. Si rivedranno calciatori come Brekalo e Sabiri, mischiati ai giovani di rientro dai prestiti. Da Lucchesi a Distefano, passando per Bianco, Amatucci e perfino Munteanu. Tanti anche i giovani reduci dalla vittoria della Coppa Italia con la primavera di Galloppa che Palladino vuole vedere più da vicino. L'unico volto nuovo sarà Moise Kean. Il centravanti ormai ex Juventus non è nella lista perché non ha ancora firmato il contratto che lo legherà al club viola, ma domani svolgerà le visite mediche e poi diventerà a tutti gli effetti un calciatore della Fiorentina. Sarà presente anche Ikonè, nonostante le voci di mercato e il mancato contatto telefonico con Palladino.

La Fiorentina nel corso del ritiro si allenerà due volte al giorno. La seduta mattutina delle 9:30 sarà sempre a porte chiuse, mentre quella del pomeriggio, allo Stadio Curva Fiesole all'incirca alle 18:00, sarà aperta al pubblico in alcune date precise, ovvero nei giorni 10, 11, 13, 16 e 17 luglio. Le prime amichevoli saranno tra sette giorni con la Primavera e il 19 luglio con la Reggiana. Per assistere alle sedute sarà necessario prenotare gratuitamente un tagliando d’ingresso sul sito ufficiale del club.