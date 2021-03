VIOLA, Tutti i calcoli per la quota salvezza

L’edizione odierna de La Nazione fa tutti i calcoli per la quota salvezza mostrando come il prossimo turno sia, quasi, decisivo. Quest’anno per non andare in Serie B potrebbero bastare 37 punti. Saranno determinanti anche alcuni incroci, a cominciare da Spezia-Cagliari. La buona notizia è che in passato solo una squadra è retrocessa con 27 punti alla 27esima giornata, i viola di punti ne hanno 29. Poi ci sono gli scontri diretti. La Fiorentina è in vantaggio su Cagliari, Torino, Benevento e Spezia. L’anno scorso, inoltre, la quota salvezza finale era di 36 punti.