VIOLA, Rischio record atalantino. E paradosso Iachini

La Nazione fa notare come i risultati della Fiorentina, nelle 16 partite ufficiali andate in scena nel 2021, siano stati deludenti. Solo 4 le vittorie: contro Cagliari, Crotone, Spezia e Benevento. L'Atalanta ha già conquistato 35 punti nell'anno solare, seconda solo all'Inter. Una sconfitta, per i viola, significherebbe incassare la seconda consecutiva in casa coi bergamaschi, cosa che non accade da 60 anni. Al contrario, paradossalmente, Beppe Iachini vincendo potrebbe inanellare il terzo successo di fila tra le mura amiche, visto che prima dell'esonero, al Franchi, aveva centrato i trionfi contro Udinese e Padova.