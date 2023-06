VIOLA, Possibile maxi operazione con l'Hellas: i nomi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto scritto dall'edizione odierna del Corriere dello Sport la Fiorentina potrebbe mettere sul tavolo una maxi operazione con l'Hellas Verona: Lorenzo Montipò, 27 anni, potrebbe rientrare in un discorso a tre visto che il club di Rocco Commisso sarebbe interessato anche a Hien per il reparto arretrato e a Ngonge per quello offensivo, tanto che per quest’ultimo i dirigenti avrebbero già preso contatti con l’entourage del calciatore.