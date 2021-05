VIOLA, Ora serve una linea tecnica: gli esempi in A

Come sottolinea questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, c'è un aspetto fondamentale che riguarda la società che dovrà essere discusso nella conferenza stampa di oggi con Commisso: va individuata una linea tecnica, diciamo pure una filosofia, una guida per la squadra e per l’allenatore che dovrà esserne non solo convinto ma anche ispiratore. Il Milan ad esempio punta su giovani interessanti e bel gioco. L’Atalanta su scoperte di grande livello per un calcio aggressivo e di qualità. Il Verona su rilancio di giocatori non di primo piano e calcio dinamico, atletico e aggressivo. Il Sassuolo su palleggio e creatività. La Fiorentina di questi anni non ha una linea. Non si può dire che sia una squadra di qualità, che abbia giocatori molto tecnici, che faccia un calcio dinamico, che abbia una assoluta solidità difensiva. Una strada va trovata. La scelta di una linea ispiratrice porta, come conseguenza, la scelta dell’allenatore. Il nome più forte è quello di Gattuso, in assoluto un ottimo punto di ripartenza.