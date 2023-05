VIOLA, Ora dimenticare l'Olimpico e pensare a Praga

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come scrive La Nazione ci sono tante cose positive che la Fiorentina si è portata a casa dalla notte della finale di coppa Italia. La Fiorentina ha sull’orizzonte una nuova chance. E questa chance si chiama Conference League. Dunque è da questo doppio punto che si deve e si è già ripartiti. Primo: i viola hanno perso contro l’Inter, è vero, ma sono usciti dal campo a testa alta. Con onore assoluto. Secondo: le sensazioni e i punti positivi del match dell’altra sera sono tanti e potrebbero così essere decisivi nel match contro il West Ham.Firenze, intesa come i tifosi, ma anche la società viola, nei suoi vertici, da Commisso e Barone in giù, hanno capito che il cuore, l’orgoglio e l’autostima con cui si è cercato di controbattere alla corazzata Inter, sono armi che hanno la possibilità di rivelarsi decisivi nell’ultimo match che segnerà il cammino in Conference. Cosa, è giusto ribadirlo, ha consegnato a Italiano la notte di coppa? Si comincia dall’approccio, da quel gol a freddo che ha dimostrato la lucidità delle idee della Fiorentina. Lucidità e raziocinio. Poi, è vero, è arrivato il black out che ha acceso la forza dell’Inter, ma nel secondo tempo, nonostante lo svantaggio e un risultato complicato da riacciuffare, la squadra di Italiano ha saputo pressare, proporsi, attaccare, crederci. Belle, bellissime, sensazioni nell’ottica della finale di Conference che per la Fiorentina, è giusto ammetterlo, diventa la vera (se non l’unica) strada per trascorrere in Europa anche la prossima stagione.