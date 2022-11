VIOLA, Nico, Sottil e Castrovilli i tre colpi di mercato

L'edizione odierna de La Nazione si concentra su Nico Gonzalez, Riccardo Sottil e Gaetano Castrovilli. I tre possono essere considerati come i colpi di mercato in vista del 2023. L'argentino sta lavorando per risolvere il problema che non gli ha permesso di partecipare al Mondiale, così come Sottil che, dopo l'operazione alla schiena, ha messo nel mirino la seconda metà di stagione. Castrovilli invece sta da tempo lavorando sul campo e il suo rientro sin avvicina sempre di più. La Fiorentina ha in mente di cambiare qualcosa in mediana, ma il recupero del numero 10 potrebbe rivelarsi molto più prezioso di qualsiasi acquisto.