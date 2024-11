VIOLA, Le condizioni di Cataldi, Comuzzo e Moise Kean

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dalla rifinitura di stamattina, Palladino si aspetta solo buone notizie. Come riporta La Nazione, la speranza è che per Torino si possa recuperare tutti i giocatori che mancavano contro il Genoa: Comuzzo, Cataldi e Kean. Filtra comunque ottimismo in queste ore per poter recuperare tutti e tre, ma solo stamattina si scioglierà ogni dubbio.

Comuzzo sta meglio e il classe 2005 probabilmente partirà dal primo minuto domani alle 15 contro il Torino dopo essere stato lasciato a riposo contro il Genoa. Rimane qualche dubbio su Kean e Cataldi: l'attaccante sta aumentando l'intensità degli allenamenti ma ancora non può dire di essere disponibile al 100%. Così come Cataldi, uscito per un guaio muscolare contro la Roma.