VIOLA, La replica a Report: "Vogliono destabilizzarci"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Non si è fatta attendere la risposta della Fiorentina al servizio di Report che questa sera andrà in onda su Rai 3 alle 20:55 (inchiesta relativa al fatto che l'ex Premier e sindaco di Firenze Matteo Renzi stia agendo da tramite per un passaggio di proprietà del club viola da Commisso a un fondo dell'Arabia Saudita). Interpellata da Il Corriere dello Sport-Stadio, la società gigliata ha così commentato l'approfondimento di stasera sulla rete nazionale: «La Fiorentina non è in vendita. Vogliono destabilizzarci a poche ore dalla sfida contro la Lazio».

Leggi anche: COR. SPORT, Arabi su ACF? Barone: "Non vendiamo"