VIOLA, In Spagna un test vero tra i sorrisi di due ex

Come spiega questa mattina La Repubblica (ed. Firenze), il test di stasera che la Fiorentina affronterà contro il Betis sarà vero e molto simile a quello che la Fiorentina potrebbe incrociare in Olanda con il Twente. Una squadra offensiva che dà ritmo e intensità e ama controllare il possesso della gara. Il Betis di Pellegrini è questo, fresco vincitore della Copa del Rey quinto nella scorsa Liga e estromesso in Europa League dall’Eintracht campione, una squadra in cerca di una luce in un precampionato fatto di ombre e pochi sorrisi. Ci saranno i due grandi ex della sfida: Joaquin, capitano e icona, a 41 anni ritroverà quella maglia viola con cui ha scritto pagine importanti, il gol alla Juventus su tutti, mentre Pezzella riabbraccerà parte dei suoi ex compagni ad appena un anno dal suo addio. La gara sarà visibile gratuitamente sulla piattaforma Olybet.tv.