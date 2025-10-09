Viola in Nazionale, si inizia stasera con Dzeko, Kospo e Pongracic: gli impegni
Iniziano oggi gli impegni dei calciatori della Fiorentina con le rispettive Selezioni in questa sosta di ottobre. Ad aprire le danze sono Dzeko e Kospo a Larnaca, dove affronteranno Cipro stasera nelle qualificazioni mondiali, mentre Pongracic, sempre oggi, sfiderà a Praga contro la Repubblica Ceca. Domani arriva invece l’Italia Under-21 di Martinelli, Fortini e Ndour con la Svezia, invece Gudmundsson con la sua Islanda sfiderà l’Ucraina.
Nel weekend spazio alla Nazionale maggiore con Kean, Piccoli e Nicolussi, attesi in Estonia. La prossima settimana proseguiranno gli impegni: il 12 ottobre Dzeko e Kospo affronteranno Malta in amichevole, il 13 Pongracic se la vedrà con Gibilterra, il 13 e 14 toccherà a Gudmundsson contro la Francia e alle Nazionali italiane, maggiore e Under-21. A riportarlo è La Nazione.
