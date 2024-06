VIOLA, Da Lopez a Pinamonti: l'asse Firenze-Sassuolo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport-Stadio, rimane caldo, come negli anni scorsi, l'asse di mercato tra Firenze e Sassuolo. Solamente sotto la gestione Commisso sono arrivati tre calciatori dai neroverdi, Duncan, Lirola e Maxime Lopez, oltre al colpo Berardi sfiorato soltanto nel 2021. Proprio il regista francese ha lasciato Firenze da poco, il 14 giugno, visto che i viola non volevano spendere i 9 milioni pattuiti inizialmente per il suo riscatto. Non è escluso però che nel corso dell'estate Pradè non torni alla carica per strappare, ovviamente a cifre più basse, il centrocampista agli emiliani.

Nei piani dei dirigenti viola potrebbe esserci anche l'idea di provare a portare sulle rive dell'Arno non solo, di nuovo, Maxime Lopez, ma anche altri calciatori interessanti. Su tutti i nomi sono quelli di Pinamonti e Laurientè davanti e di Boloca e Thorstvedt in mediana. Oltre ai buoni rapporti tra le due società, un altro motivo per il quale i viola vorrebbero fare spesa nella bottega del Sassuolo, è la necessità dei neroverdi, vista la restrocessione in Serie B, di vendere e fare cassa.