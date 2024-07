VIOLA, Da Bianco a Lucchesi, 8 giovani in prova al V.P.

FirenzeViola.it

Con la brutta eliminazione dell'Italia dall'Europeo tedesco, è tornato di stretta attualità il tema legato all'impiego dei giovani. Un tema su cui la FIorentina negli ultimi anni, in quanto a ragazzi emersi dal settore giovanile, ha avuto pochi eguali. Basti pensare ai vari Chiesa, Bernardeschi, Mancini, Zaniolo, Kayode. Non solo, a pochi giorni dall'inizio del ritiro, i gigliati hanno otto ragazzi che si metteranno alla prova con la prima squadra agli ordini di Raffaele Palladino. Si tratta di Christian Dalle Mura (22), Lorenzo Lucchesi (21), Pietro Comuzzo (19), Niccolò Pierozzi (22), Lorenzo Amatucci (20), Alessandro Bianco (21), Costantino Favasuli (20) e Filippo Distefano (20).

Il Corriere Fiorentino questa mattina in edicola fa il punto su tutti questi ragazzi che prima di essere mandati in prestito verranno valutati da Italiano. In difesa, se Dalle Mura è quasi certo di lasciare Firenze, potrebbe rimanere, con una difesa a tre, uno tra Comuzzo e Lucchesi, mentre a centrocampo, considerando la rivoluzione in corso una chance potrebbero averla Bianco, su tutti, e Amatucci. Hanno tanto mercato in Serie B poi i vari Distefano e Favasuli, reduci dall'esperienza con la Ternana, e Niccolò Pierozzi.