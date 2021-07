VIOLA, Come hanno passato il giorno libero i giocatori

La Nazione questa mattina riporta come la squadra viola ha occupato il giorno libero di ieri a Moena. Calciatori e staff hanno approfittato per trascorrere ventiquattro ore in relax alla scoperta di luoghi magnifici come la Terrazza delle Dolomiti: è il caso di Venuti, Bonaventura, Rosati e Terracciano, assieme all'assistente Simone Cecconi che si sono diretti appunti sulla cima del Sass Pordoi, a quota 2950 metri di altitudine. Sottil, Ranieri, Gori, Vlahovic, Terzic, Sottil e Maleh, invece, ha trascorso la mattinata presso un impianto termale di Pozza di Fassa. Infine, Milenkovic assieme ai più giovani ha preferito optare per un giro in bicicletta tra i sentieri di montagna della Val di Fassa.