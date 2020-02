VIOLA, Castro dal 1' insieme a Igor. E in attacco...

Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, Castrovilli sarà in campo e Iachini sta pensando anche se spostare l’ultimo arrivato Igor nel ruolo di difensore centrale visto che Caceres è rientrato solo ieri dal Sudamerica per gli impegni con la sua nazionale. In attacco ballottaggio Vlahovic-Cutrone. «I nostri attaccanti - ha detto Iachini - non segnano da tre partite, ma non sono preoccupato: abbiamo sempre creato occasioni gol, non dimenticate che abbiamo tutti ragazzi molto giovani. L’Atalanta ha invece elementi di ben altra esperienza».