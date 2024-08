VERSO PARMA, Amrabat titolare. Biraghi sostituisce Ranieri

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Oggi alle 18:30 la Fiorentina fa il suo esordio in campionato al Tardini contro il Parma. Sarà la prima gara ufficiale di Raffaele Palladino con i viola che, rispetto all'ultima gara della scorsa stagione contro l'Atalanta, ha cambiato tanto.

Come riporta il Corriere Fiorentino, i viola hanno cambiato tanto ma ancora non sono al completo. In mediana oggi dovrebbe giocare Sofyan Amrabat ma la sensazione è che il centrocampista marocchino lascerà la squadra entro il 31 agosto. La vera novità di quest'anno è la difesa a 3 che a Parma sarà composta da Quarta, Pongracic e Biraghi che sostituirà lo squalificato Ranieri.