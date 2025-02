Verso Fiorentina-Como: i nuovi scalpitano. Fagioli sulla trequarti?

Testa al Como. Raffaele Palladino sta preparando la sfida in programma domenica al Franchi. Come scrive il Corriere dello Sport, l'idea è quella di ripartire dall’atteggiamento mostrato dalla Fiorentina nella seconda metà del match contro l’Inter, soprattutto dal quarto d’ora del secondo tempo in poi. Il lavoro ripreso ieri al Viola Park si basa proprio su quel modello di gioco, coinvolgendo anche i nuovi innesti, in particolare Fagioli, fondamentale per la costruzione e la finalizzazione, e Zaniolo, che potrebbe avere un ruolo chiave vista l’assenza per squalifica di Kean.

La formazione resta da definire, ma alcune idee prendono forma nel laboratorio del Viola Park. Con il ritorno alla difesa a quattro e la disponibilità di Comuzzo dopo la squalifica, Palladino avrà più opzioni. In mediana la speranza è il recupero di Adli: con lui e il convalescente Cataldi a disposizione, oltre a Mandragora e Richardson, Fagioli potrebbe essere impiegato sulla trequarti. Qui si decide anche il vice-Kean: Zaniolo potrebbe agire da punta come già fatto a Bergamo, Colpani si candiderebbe per l’esterno, mentre Beltran e Gudmundsson offrono alternative tattiche diverse. Nei prossimi giorni si definirà l’undici titolare, in una Fiorentina che, dopo il mercato, cerca la soluzione giusta per mantenere qualità e imprevedibilità in attacco, anche senza il proprio centravanti.