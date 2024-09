VERSO EMPOLI, Richardson dal 1'. Bove sulla trequarti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In casa Fiorentina, Raffaele Palladino dovrà valutare nelle prossime ore le condizioni di due acciaccati: si tratta di Marin Pongracic e Rolando Mandragora. Il croato ha saltato l'incontro con la Lazio per via di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Stesso discorso per il centrocampista che lamenta da una settimana lo stesso fastidio.

Per questo, scrive il Corriere dello Sport, in vista della gara di domenica contro l'Empoli, Palladino pensa a delle alternative, soprattutto a centrocampo, dove Amir Richardson sembra il candidato numero uno per sostituire Mandragora, accanto a Cataldi e Bove. Davanti confermato il tridente del secondo tempo contro la Lazio, Colpani, Gudmundsson e Kean, mentre dietro Palladino sta provando Quarta e Ranieri come centrali in una difesa guidata da De Gea e completata con Dodo a destra e uno tra Gosens e Biraghi sulla sinistra.