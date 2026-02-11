Verso Como: poche novità di formazione attese, può rientrare Gosens dal 1'

La Nazione fa il punto sulle recenti sedute di allenamento della Fiorentina. Dopo il giorno di riposo concesso martedì, i viola hanno ripreso ieri a lavorare sul campo. Tutti presenti in gruppo tranne il lungo degente Tariq Lamptey, Daniele Rugani (ancora a parte, l'obiettivo è esserci col Pisa il 23 febbraio) e Albert Gudmundsson, che ha svolto terapie per risolvere il problema alla caviglia.

Per il resto del gruppo testa già alla sfida di sabato contro il Como. Presente anche Robin Gosens, a riposo col Torino: il rientro del tedesco può liberare Fabiano Parisi, impiegabile da esterno offensivo a destra, con Manor Solomon che ha prenotato il posto a sinistra per un tridente completato da Moise Kean. Per il resto, scrive la Nazione, non sono attese grandi novità nella formazione: davanti a De Gea dovrebbero giocare Dodo, Pongracic, Comuzzo e Gosens, con Brescianini, Fagioli e Mandragora in mediana.