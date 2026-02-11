Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi
FirenzeViola.it
Queste le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali in edicola oggi, mercoledì 11 febbraio 2026.
Rassegna stampa
Vanoli deve essere messo in discussione, la salvezza della Fiorentina passa anche da alcune scelte che saranno fondamentali. La squadra ha paura ma non può permetterselo. Il tempo è finito, adesso servono solo i punti, in qualsiasi mododi Lorenzo Di Benedetto
Angelo GiorgettiSolo Paratici può salvare la Fiorentina. Inchiodi i giocatori alle loro responsabilità. E parli con la forza del suo contratto: se andiamo in B, restate tutti a Firenze. Via Vanoli? Se lo chiede la squadra e ci sono alternative migliori
Mario TeneraniVanoli nel mirino delle critiche: la società va avanti con lui. C’è bisogno dello psicologo, ma uno bravo. Dramma classifica, restano solo 42 punti. Ansia per Gud: forse nuovi accertamenti
Tommaso LoretoL'ennesima vittoria che sfuma sul più bello, sono 22 i punti buttati nei finali di gara. Da Batistuta un assist su cui riflettere
