La Fiorentina prova a mettere le ali: Harrison e Solomon si giocano il riscatto in pochi mesi

La Gazzetta dello Sport dedica spazio al pacchetto esterni della Fiorentina e più nello specifico a due nuovi acquisti: l’arrivo di Jack Harrison e Manor Solomon ha dato nuove soluzioni offensive alla Fiorentina, soprattutto dopo l’infortunio di Albert Gudmundsson. I due esterni sono stati già schierati nel tridente insieme a Moise Kean nel secondo tempo contro il Torino, mostrando subito segnali incoraggianti.

L’azione del momentaneo vantaggio è l’esempio perfetto di ciò che possono garantire: apertura di Solomon per Harrison, cross preciso e rasoterra finalizzato da Kean. Una combinazione che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi viola e che evidenzia come i nuovi innesti possano aumentare qualità e pericolosità negli ultimi metri. Harrison ha festeggiato il suo primo assist in Italia, dopo i 20 messi a referto in Premier League in 146 presenze. Numeri importanti anche per Solomon, che in maglia viola ha già segnato 2 gol in 326 minuti e vanta 34 assist in carriera.

Scrive la Gazzetta: con Gudmundsson ai box, entrambi si candidano per una maglia da titolare. Solomon, partendo da sinistra, ha già lasciato il segno trovando la scintilla del pareggio contro il Torino, mentre Harrison, da destra, ha confezionato l’assist per Kean. La loro capacità di crossare e creare superiorità sugli esterni offre a Vanoli nuove armi: palloni profondi per l’attaccante e traversoni pericolosi in area, sfruttabili sia dalla punta sia dagli inserimenti dei centrocampisti. Per entrambi, inoltre, sottolinea la rosea è in gioco anche il futuro: sono in prestito e la permanenza in viola passerà inevitabilmente anche dai risultati della squadra e dalla salvezza.