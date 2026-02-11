Fiducia a tempo per Vanoli. Per Tuttosport si gioca tutto in tre partite

Fiducia a tempo per Vanoli. Per Tuttosport si gioca tutto in tre partite
Oggi alle 10:39
di Redazione FV

 Più che la trasferta di sabato con il Como (contro cui finora la Fiorentina, va detto, ha perso due volte su due) e quella successiva di Conference con i polacchi dello Jagiellonia sarà il derby contro il Pisa, il 23 febbraio al Franchi, la sfida spartiacque per Paolo Vanoli. Per Tuttosport sarà quello l'appuntamento da non sbagliare. L'intenzione e l'auspicio (anche per ragioni economiche) del club viola è raggiungere la salvezza con il tecnico di Varese ingaggiato a novembre al posto di Stefano Pioli dopodiché si faranno tutte le valutazioni del caso.  

 Fin qui la Fiorentina, 24 punti e 12 posizioni in meno rispetto a un anno fa (nessuna squadra ha fatto peggio), ha sempre difeso Vanoli come dimostrano anche le recenti dichiarazioni del neo presidente Giuseppe Commisso e del neo ds Fabio Paratici, ma vista la classifica da paura è innegabile che lo stesso Vanoli debba fare di tutto per essere difendibile. Se la Fiorentina continuerà a imbarcare acqua sarà impossibile non affondare, scrive il quotidiano di Torino.