Fiducia a tempo per Vanoli. Per Tuttosport si gioca tutto in tre partite

Più che la trasferta di sabato con il Como (contro cui finora la Fiorentina, va detto, ha perso due volte su due) e quella successiva di Conference con i polacchi dello Jagiellonia sarà il derby contro il Pisa, il 23 febbraio al Franchi, la sfida spartiacque per Paolo Vanoli. Per Tuttosport sarà quello l'appuntamento da non sbagliare. L'intenzione e l'auspicio (anche per ragioni economiche) del club viola è raggiungere la salvezza con il tecnico di Varese ingaggiato a novembre al posto di Stefano Pioli dopodiché si faranno tutte le valutazioni del caso.

Fin qui la Fiorentina, 24 punti e 12 posizioni in meno rispetto a un anno fa (nessuna squadra ha fatto peggio), ha sempre difeso Vanoli come dimostrano anche le recenti dichiarazioni del neo presidente Giuseppe Commisso e del neo ds Fabio Paratici, ma vista la classifica da paura è innegabile che lo stesso Vanoli debba fare di tutto per essere difendibile. Se la Fiorentina continuerà a imbarcare acqua sarà impossibile non affondare, scrive il quotidiano di Torino.