VENEZIA, Addio Tessmann una priorità: non ci sono solo i viola

Secondo la Nuova Venezia, la priorità dei lagunari resta la collocazione in uscita di Tanner Tessmann. Il giocatore è da giorni nel mirino della Fiorentina, ma ci sarebbero anche altri club che negli ultimi giorni stanno lavorando sotto traccia per provare il sorpasso ai viola. La cessione dello statunitense è fondamentale per il Venezia, perché con i soldi ricavati dal suo addio verrebbero immediatamente reinvestiti per sistemare la mediana di Di Francesco.