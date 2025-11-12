Vanoli riparte dalle certezze, La Gazzetta dello Sport: "La ricetta contro la crisi"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport prova a trovare la ricetta per la Fiorentina per uscire dalla crisi, partendo dai singoli giocatori. Il primo è Gosens: per carattere e determinazione è sempre stato infallibile e forse per lui è la condizione fisica il fattore discriminante. Difficile da dire, ma la certezza è che Vanoli avrà bisogno del tedesco nella speranza, prima di tutto, che possa recuperare dall’infortunio e rientrare subito dopo la sosta del campionato in casa contro la Juventus. Poi c'è Dodo, che sull'altra corsia deve tornare sui propri livelli perché doveva fare un salto in avanti per reti e assist, mentre spesso va in confusione soprattutto dal punto di vista difensivo.

Inoltre c'è una difesa da resettare: ingenuità, errori e mancanza di concentrazione sono i primi elementi da correggere. Per conquistarsi il posto serve una svolta. La stagione di Pongracic, Comuzzo e Ranieri appare in salita finora. E infine a centrocampo, dove Vanoli si aspetta uno scatto da alcuni giocatori come Fagioli e Nicolussi Caviglia. Per il ruolo di play, l’allenatore ha già dato un’indicazione: è stato cercato troppo poco a Marassi e quando è stato fatto, è andato in verticale invece che indirizzare verso la mezzala opposta.