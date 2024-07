VALENTINI, Secondo acquisto per una viola tutta argentina

Per una Fiorentina sempre più albiceleste, il secondo acquisto dell’era targata Pradè-Goretti è Nicolas Valentini. Il classe 2001, per cui è pronto un contratto di quattro anni, arriverà a gennaio quando sarà ufficiale lo svincolo dal Boca Juniors, con il quale i rapporti si sono deteriorati nel momento in cui il difensore ha comunicato la scelta di non continuare la propria avventura a Buenos Aires. Anche per questo motivo, si legge, il ragazzo è stato estromesso dalla rosa della Seleccion under 23 che prenderà parte all'Olimpiade di Parigi. Depositato il contratto in Lega, adesso l’obiettivo della Fiorentina è quello di aggiudicarselo già adesso pagando un indennizzo al Boca, di modo che l’allenatore Raffaele Palladino possa testarne le caratteristiche fin da subito in ritiro al Viola Park e il ragazzo possa ambientarsi con anticipo alle dinamiche di un calcio diverso.

Uno scenario tuttavia che, stando a quanto trapela nelle ultime ore, la dirigenza viola non vorrebbe percorrere. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.